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الدويري يكشف تفاصيل الهجوم الايراني

فايز الدويري
فايز الدويري
الثلاثاء، 01-10-2024 11:58 م

الوكيل الإخباري-    قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الهجوم الإيراني الجديد يعكس فشلا استخباريا جديدا لإسرائيل، مؤكدا أنه كان مختلفا عن هجوم الوعد الصادق الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي، ويعكس جدية في الرد.

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وأضاف الدويري أن الهجوم الأخير تم من عدة مناطق مما يعكس الإعداد الجيد خصوصا وأن كل مجموعة اتجهت نحو أهداف محددة، مشيرا إلى أن الصواريخ التي استخدمت فيه فرط صوتية مما يعكس جدية طهران في الرد.

وأكد أن دعوة المتحدث العسكري دانيال هاغاري للناس بالخروج من الملاجئ قبل دقائق قليلة من إعلان الحرس الثوري الإيراني توجيه موجة أخرى من الصواريخ يمثل فشلا استخباريا كبيرا لدولة الاحتلال.


وأضاف الدويري أن هذا الهجوم يعكس تنسيقا كبيرا من جانب إيران، وقال إن حالة الصمت الكبيرة التي سبقته تحسب لطهران لأنه جاء مختلفا عن هجوم أبريل/نيسان الماضي.


ومع أن نتائج الضربة وخسائرها غير معروفة حتى الآن، لكن الدويري قال إن 250 صاروخا على الأقل لا يمكن ألا توقع خسائر.

 
gnews

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