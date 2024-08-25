الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة معالي مامسر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم آل مامسر سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
وشغل المرحوم مامسر منصب وزير التنمية الاجتماعية ووزير الرياضة والشباب وعضو في أعضاء مجلس الأعيان الثالث عشر، كما تولى العديد من المناصب ورئاسة العديد من اللجان، وحاصل على عدد من الأوسمة.
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