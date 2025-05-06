الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة المعاني

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة المعاني، بوفاة العقيد محمد عدنان المعاني. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة المعاني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.