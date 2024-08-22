الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم وعموم آل كمال وعشيرة التميمي وآل حداد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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