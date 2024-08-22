الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل كمال بوفاة اللواء المتقاعد الدكتور فاروق أديب كمال، وإلى عشيرة التميمي بوفاة محمد عزالدين مجاهد التميمي، والد الصحفي إيهاب مجاهد، وإلى آل حداد بوفاة العقيد المتقاعد إلياس ميخائيل حداد. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم وعموم آل كمال وعشيرة التميمي وآل حداد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.