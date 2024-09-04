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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يعزي 3 عشائر أردنية
العيسوي يعزي 3 عشائر أردنية
الأربعاء، 04-09-2024 05:31 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة جمال عودة الفاعوري، وإلى آل العطعوط وآل النابلسي بوفاة رباب سليمان النابلسي أرملة الدكتور  نافذ العطعوط.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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