الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في مناطق خرجا ووادي الريان ودير أبي سعيد بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الشريدة والزعبي والخطيب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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