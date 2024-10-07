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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب
العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب
الإثنين، 07-10-2024 07:24 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة يوسف كليب الشريدة، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة الدكتور أحمد صالح الزعبي، وإلى عشيرة الخطيب بوفاة الحاجة ميسر إبراهيم الخطيب.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في مناطق خرجا ووادي الريان ودير أبي سعيد بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الشريدة والزعبي والخطيب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
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