الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة الحويطات/ عشيرة أبو تايه بوفاة غازي مشهور زعل أبو تايه، وإلى عشيرة الدباس بوفاة الحاج مصطفى محمد الدباس، وغلى عشيرة الشوبكي بوفاة باسمة أحمد المزاريب، زوجة الحاج رضوان محمد الشوابكة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم قبيلة الحويطات/ أبو تايه وعشيرتي الدباس والشوابكة، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.