الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم قبيلة الحويطات/ أبو تايه وعشيرتي الدباس والشوابكة، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.
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