الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

08:18 م

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر المجالي والفايز والهميسات والصحن.





ففي منطقة الياروت بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ناصر عبدالوهاب المجالي، شقيق عامر المجالي، رئيس هيئة المناطق التنموية والحرة السابق، وابن شقيق كلٍّ من رئيس الوزراء الأسبق المرحوم عبدالسلام المجالي، ورئيس مجلس النواب والوزير الأسبق المرحوم عبدالهادي المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة الغبية بمحافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة شريفة زعل كنيعان الفايز، أرملة المرحوم محمد القعدان الفايز، وشقيقة المرحوم الوزير الأسبق عيد الفايز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر الفايز، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وفي منطقة خريبة السوق في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله عبدالكريم الهميسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الهميسات، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نهى عبدالقادر أرضروملي، أرملة المرحوم بندر الصحن، ووالدة الكابتن هيثم الصحن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل الصحن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.





