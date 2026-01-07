الديوان الملكي يعزي آل أبو جودة

02:01 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل أبو جودة، بوفاة محمد سليمان أبو جودة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل أبو جودة، سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

