الديوان الملكي يعزي آل أبو جودة

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل أبو جودة، سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا
-
الخارجية تتابع حادث تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في السعودية
-
الجيش يفتح باب التجنيد للذكور - رابط
-
11 اصابة بحادث باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور
-
بيان هام من الغذاء والدواء للأردنيين حول سحب شركة نستله لحليب اطفال من الاسواق
-
ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!
-
توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء
-
بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي