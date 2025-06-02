الديوان الملكي يعزي آل خزنة كاتبي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل كاتبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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