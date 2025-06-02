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الديوان الملكي يعزي آل خزنة كاتبي

العيسوي يعزي آل خزنة كاتبي
العيسوي يعزي آل خزنة كاتبي
 
الإثنين، 02-06-2025 05:04 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى آل خزنة كاتبي، بوفاة الطبيب موفق عادل خزنة كاتبي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل كاتبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
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