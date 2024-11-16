الديوان الملكي يعزي آل هاكوز

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل هاكوز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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