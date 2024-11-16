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الديوان الملكي يعزي آل هاكوز

العيسوي يعزي آل هاكوز
العيسوي يعزي آل هاكوز
السبت، 16-11-2024 05:15 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل هاكوز بوفاة الدكتور موسى احمد هاكوز.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل هاكوز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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