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الديوان الملكي يعزي البري والجبور

العيسوي
العيسوي
 
الأحد، 27-04-2025 03:36 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد ، واجب العزاء إلى عشيرتي البري والجبور، بوفاة أمل فالح الجبور، زوجة العميد المتقاعد محمد عويد البري.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي البري والجبور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
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