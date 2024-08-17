الديوان الملكي يعزي الجبور والعلاوين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين،في العاصمة ومحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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