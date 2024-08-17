الديوان الملكي يعزي الجبور والعلاوين

06:35 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الجبور بوفاة الدكتورة الاء الجبور، كريمة العميد المتقاعد فرحان حمدان الجبور، وإلى قبيلة بني عباد/ عشيرة العلاوين بوفاة الحاجة لطيفة محمد العلاوين.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين،في العاصمة ومحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.