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الديوان الملكي يعزي الحمايدة والكباريتي

العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي
العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي
الأربعاء، 16-10-2024 06:29 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحمايدة بوفاة النائب الأسبق حمدية نواف الحمايدة، وإلى عشيرة الكباريتي بوفاة أمل رجا الكباريتي شقيقة رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي الكرك والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي الحمايدة والكباريتي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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