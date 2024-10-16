الديوان الملكي يعزي الحمايدة والكباريتي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي الكرك والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي الحمايدة والكباريتي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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