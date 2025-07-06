الأحد 2025-07-06 08:25 م
 

الديوان الملكي يعزي الزبن/ بني صخر

العيسوي يعزي الزبن/ بني صخر
العيسوي يعزي الزبن/ بني صخر
 
الأحد، 06-07-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد ، واجب العزاء إلى عشيرة الزبن/ بني صخر بوفاة معرش ساري العثمان الزبن/ بني صخر.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد،  في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب  العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

سيف الشريف

أخبار محلية نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف في ذمة الله

وزارة العمل

أخبار محلية عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل

شبكة كهربائية

أخبار محلية قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

العيسوي يعزي الزبن/ بني صخر

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزبن/ بني صخر

طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا

أخبار الشركات طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات



 
 





الأكثر مشاهدة