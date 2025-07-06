الديوان الملكي يعزي الزبن/ بني صخر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود.
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