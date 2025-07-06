الديوان الملكي يعزي الزبن/ بني صخر

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد ، واجب العزاء إلى عشيرة الزبن/ بني صخر بوفاة معرش ساري العثمان الزبن/ بني صخر. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود.