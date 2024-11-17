الديوان الملكي يعزي الزرعيني والبقور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم آل الزرعيني وعشيرة البقور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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