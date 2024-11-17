الديوان الملكي يعزي الزرعيني والبقور

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل الزرعيني، بوفاة الدكتور فتحي الزرعيني، وإلى عشيرة البقور بوفاة الحاج صالح الكايد البقور، شقيق اللواء المتقاعد مصلح الكايد البقور. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم آل الزرعيني وعشيرة البقور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.