الديوان الملكي يعزي الصمادي وأبو الراغب

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد أحمد الصمادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد إبراهيم أبو الراغب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الراغب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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