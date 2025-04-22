الثلاثاء 2025-04-22 07:24 م
 

الديوان الملكي يعزي الصمادي وأبو الراغب

العيسوي يعزي الصمادي وأبو الراغب
العيسوي يعزي الصمادي وأبو الراغب
 
الثلاثاء، 22-04-2025 05:39 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الصمادي وأبو الراغب.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد أحمد الصمادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد إبراهيم أبو الراغب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الراغب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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