الديوان الملكي يعزي الضمور

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الضمور، بوفاة العميد المتقاعد، المحامي محمود أحمد الضمور. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الضمور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.