الديوان الملكي يعزي الضمور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الضمور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة
-
اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد
-
محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة
-
نقابة الأطباء تنعى ثلاثة من أعضائها
-
اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني
-
البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية غدا