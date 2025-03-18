 
الثلاثاء 2025-03-18 05:42 م
 

الديوان الملكي يعزي العدوان وأبو الراغب

العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب
العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:13 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر العدوان، بوفاة العميد المتقاعد ياسين صالح معزي العدوان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في لواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 
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