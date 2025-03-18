الديوان الملكي يعزي العدوان وأبو الراغب

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في لواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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