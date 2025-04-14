الديوان الملكي يعزي الكرادشة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الكرادشة بوفاة باسم سلامة عزارة الكرادشة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الكرادشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.