الديوان الملكي يعزي الكرادشة

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الكرادشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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