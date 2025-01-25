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الديوان الملكي يعزي المحارمة

العيسوي
يوسف حسن العيسوي
السبت، 25-01-2025 03:43 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المحارمة بوفاة محمود عيسى المحارمة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المحارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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