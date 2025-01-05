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الديوان الملكي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد

العيسوي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد
العيسوي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد
الأحد، 05-01-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر بني خالد بوفاة المرحوم الرائد أمجد سعود بني خالد، الذي توفي، بعد (28) عاما من إصابته برصاصات غادرة من تجار المخدرات أثناء عمله الرسمي في منطقة الرويشد، وأجلسته الفراش طيلة هذه السنوات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الحمرا، بلواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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