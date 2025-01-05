الديوان الملكي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الحمرا، بلواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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