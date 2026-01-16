الجمعة 2026-01-16 09:45 م

الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

العيسوي
العيسوي
 
الجمعة، 16-01-2026 09:22 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائر الداريسة  والحموري والشرعة والعواملة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم النائب السابق الدكتور عبدالكريم الدرايسة وإلى عموم عشيرة الدرايسة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم عميد جمارك متقاعد زكريا علي الحموري، وإلى عموم عشيرة الحموري سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة المرحومة خضرا صلاح الشرعة والدة النائب السابق  محمد كنوش الشرعة، إلى عموم عشيرة  الشرعة، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى المرحومة  يسرى الفزاع  العواملة أرملة المرحوم نويران الفزاع العواملة. وشقيقة المرحوم  معالي علي الفزاع، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته
 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

عربي ودولي الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى البحرين

جنود روس

عربي ودولي تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025

وزارة التربية والتعليم،

أخبار محلية التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة في الإسراء والمعراج : رسالة بأنّ ما عند الله خير وأعظم

منصة اكس

أخبار محلية عطل تقني يضرب منصة "إكس" في الاردن



 






الأكثر مشاهدة