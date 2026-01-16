الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم النائب السابق الدكتور عبدالكريم الدرايسة وإلى عموم عشيرة الدرايسة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم عميد جمارك متقاعد زكريا علي الحموري، وإلى عموم عشيرة الحموري سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة المرحومة خضرا صلاح الشرعة والدة النائب السابق محمد كنوش الشرعة، إلى عموم عشيرة الشرعة، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى المرحومة يسرى الفزاع العواملة أرملة المرحوم نويران الفزاع العواملة. وشقيقة المرحوم معالي علي الفزاع، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته
-
