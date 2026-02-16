الإثنين 2026-02-16 08:36 م

الديوان الملكي يعزي عشائر العجولين والشوابكة والمساعدة

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العجولين والشوابكة والمساعدة.اضافة اعلان


ففي منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة علياء سليمان الفشيكات أرملة المرحوم مسلم علي العجولين، وشقيقة النائب السابق عبدالقادر الفشيكات الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرتي العجولين والفشيكات وعشائر الأزايدة عامة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة الفيصلية أيضا، بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة روان عودة الشوابكة زوجة باسم محمد سلمان الشوابكة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشوابكة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة شفا بدران في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد باسل علي المساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 


