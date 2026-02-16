الديوان الملكي يعزي عشائر العجولين والشوابكة والمساعدة

ففي منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة علياء سليمان الفشيكات أرملة المرحوم مسلم علي العجولين، وشقيقة النائب السابق عبدالقادر الفشيكات الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرتي العجولين والفشيكات وعشائر الأزايدة عامة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة الفيصلية أيضا، بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة روان عودة الشوابكة زوجة باسم محمد سلمان الشوابكة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشوابكة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة شفا بدران في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد باسل علي المساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
حملة تبرع بالدم في إربد غدا
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان
-
إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن
-
الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية
-
15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز
-
الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة