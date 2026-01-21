الأربعاء 2026-01-21 07:37 م

الديوان الملكي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

الأربعاء، 21-01-2026 06:25 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.اضافة اعلان


ففي حبكا في محافظة إربد، زار العيسوي بيت عزاء اللواء المتقاعد شريف أحمد العمري، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمري، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.


وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد أحمد الصرايرة، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصرايرة، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي منطقة وادي عبدون في العاصمة عمان، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم خليل محمود البستنجي، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعشيرة البستنجي، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

وفي دير غبار بمحافظة العاصمة، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحومة نائلة فضل الدلقموني ارملة المرحوم محمد تيسير خريس، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم عشيرتي خريس والدلقموني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد لخلايلة.

وقدم العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم الدكتور محمود محمد سعيد أبو خلف الزغول، أحد أعمدة الطب بالأردن، وإلى عموم عشيرة الزغول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 


