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الديوان الملكي يعزي عشيرة الطويقات

العيسوي يعزي عشيرة الطويقات
العيسوي يعزي عشيرة الطويقات
الإثنين، 17-02-2025 07:44 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الطويقات العبادي، بوفاة العميد الركن عمر حمدان الطويقات العبادي، والد المقدم سلطان الطويقات.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الطويقات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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