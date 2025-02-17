الديوان الملكي يعزي عشيرة الطويقات

07:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720897 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الطويقات العبادي، بوفاة العميد الركن عمر حمدان الطويقات العبادي، والد المقدم سلطان الطويقات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الطويقات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.