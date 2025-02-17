الديوان الملكي يعزي عشيرة الطويقات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الطويقات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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