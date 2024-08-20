الديوان الملكي يعزي عشيرة العيطان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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