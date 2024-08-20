الديوان الملكي يعزي عشيرة العيطان

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني حسن/ عشيرة العيطان، بوفاة الحاجة آمنة أحمد القيّام، جدة المحامي الشيخ خالد نواف العيطان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.