الديوان الملكي يعزي عشيرة المعاني

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المعاني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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