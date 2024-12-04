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الديوان الملكي يعزي عشيرة المعاني

العيسوي يعزي عشيرة المعاني
العيسوي يعزي عشيرة المعاني
الأربعاء، 04-12-2024 06:55 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة المعاني بوفاة خالد محمد المعاني.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المعاني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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