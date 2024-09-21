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الديوان الملكي يعزي عشيرتي الأرتيمة والقهيوي

العيسوي يعزي عشيرتي الارتيمة والقهيوي
العيسوي يعزي عشيرتي الارتيمة والقهيوي
السبت، 21-09-2024 06:13 م

الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم السبت، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة الدكتور معاذ جمال سليمان الأرتيمة وإلى عشيرة القهيوي بوفاة العميد المتقاعد موفق عواد القهيوي.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرتي الأرتيمةوالقهيوي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم السبت، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة الدكتور معاذ جمال سليمان الأرتيمة وإلى عشيرة القهيوي بوفاة العميد المتقاعد موفق عواد القهيوي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرتي الأرتيمةوالقهيوي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 
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