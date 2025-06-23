الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحسبان والعبادلة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، واجب العزاء إلى عشيرة الحسبان وعشيرة العبادلة.

اضافة اعلان