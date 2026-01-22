الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد

ففي منطقة رجم الشامي في لواء الموقر نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سالم صياح الخضير تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعشيرة الخضير وإلى عموم قبيلة بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة سلبود بلواء سحاب، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد علي أبو زيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو زيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
