الديوان الملكي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في لوائي الطيبة وبني كنانة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين ، وعموم عشيرة العلاونة ومحافظة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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