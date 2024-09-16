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الديوان الملكي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة

العيسوي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة
العيسوي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة
الإثنين، 16-09-2024 06:28 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين ، واجب العزاء إلى عشيرة العلاونة بوفاة الوزير والنائب الأسبق المهندس محمد إبراهيم العلاونة، وإلى عشيرة محافظة بوفاة عوفة موسى كنعان، أرملة المرحوم سليمان محمود محافظة. اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في لوائي الطيبة وبني كنانة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين ، وعموم عشيرة العلاونة ومحافظة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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