الديوان الملكي يعزي عشيرتي حداد والطراونة

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحومة إميلين زيدان حداد، زوجة أديب فارس حداد، في منطقة حسبان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة حداد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الطراونة بوفاة عبد الوهاب سليمان الطراونة، رئيس بلدية المزار الأسبق وشقيق الوزير الأسبق الدكتور مصلح الطراونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
