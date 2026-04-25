الذكرى الثانية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف غدا الأحد

وولدت جلالتها في مدينة إسطنبول في الثاني من آب عام 1916، وهي ابنة الشريف جميل بن ناصر بن علي، ابن شقيق الشريف الحسين بن علي، وحاكم منطقة حوران إبان الحكم الفيصلي في سوريا، ووجدان هانم، ابنة شاكر باشا، الوالي العثماني لقبرص.
وتزوجت في عام 1934 من ابن عمتها، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، ورزقا بكل من المغفور لهما بإذن الله جلالة الملك الحسين، وسمو الأمير محمد، طيب الله ثراهما، وسمو الأمير الحسن، وسمو الأميرة بسمة.
وفي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948، قادت الملكة زين الشرف حملة وطنية إنسانية لتقديم العون لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في الضفتين، كما أسست مبرة أم الحسين عام 1965، لتوفير الحياة الفضلى لآلاف الأيتام.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان الكبرى تطلق حملة رش للمحافظة على البيئة
-
رئيس الديوان الملكي يعزي ال إرشيد وعشيرتي الحديد والمجالي
-
إطلاق مبادرة "بصمتنا أخف" لتعزيز الوعي البيئي في الطفيلة
-
مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يوافق على ثاني إصدار من نوعه للقطاع الخاص من الصكوك الإسلامية
-
مذكرة تفاهم بين غرفتي "تجارة العقبة" و"البحر الأحمر" المصرية
-
"المستقلة للانتخاب": انطلاق برنامج المعهد السياسي للشباب في نسخته الثانية
-
الامن يحذر الأردنيين من رسائل وهمية ترد لهواتفهم
-
البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني