الذكرى الثانية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف غدا الأحد

الوكيل الإخباري- تصادف يوم غد الأحد، الذكرى الثانية والثلاثون لوفاة المغفور لها، بإذن الله، جلالة الملكة زين الشرف، طيب الله ثراها.

وولدت جلالتها في مدينة إسطنبول في الثاني من آب عام 1916، وهي ابنة الشريف جميل بن ناصر بن علي، ابن شقيق الشريف الحسين بن علي، وحاكم منطقة حوران إبان الحكم الفيصلي في سوريا، ووجدان هانم، ابنة شاكر باشا، الوالي العثماني لقبرص.



وتزوجت في عام 1934 من ابن عمتها، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، ورزقا بكل من المغفور لهما بإذن الله جلالة الملك الحسين، وسمو الأمير محمد، طيب الله ثراهما، وسمو الأمير الحسن، وسمو الأميرة بسمة.

وحظيت الملكة زين، رحمها الله، بمحبة واحترام الشعب، وكانت تلقب بـ"أم الأردنيين"، كما أنها من رائدات الحركة النسائية في المملكة، إذ أسست أول اتحاد نسائي عام 1944، وتبعته بتأسيس الفرع النسائي لجمعية الهلال الأحمر الأردني عام 1948.