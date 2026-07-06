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الذكرى الرابعة والخمسون لوفاة الملك طلال بن عبدالله تصادف غدا

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الذكرى الرابعة والخمسون لوفاة الملك طلال بن عبدالله تصادف غدا
 
الإثنين، 06-07-2026 04:58 م

الوكيل الإخباري- تصادف غدا الثلاثاء الذكرى الرابعة والخمسون لوفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، إذ رحل جلالته في السابع من تموز عام 1972.

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وحرص جلالة الملك الراحل، الذي اعتلى العرش في السادس من أيلول عام 1951 بعد استشهاد جلالة الملك عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، على إجراء الإصلاحات التي تعزز دعائم المجتمع القائم على الحقوق والواجبات أمام القانون، ومن أبرزها إصدار الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني عام 1952، واتخاذ الأردن قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا.


والتحق جلالته، الذي كان أول ضابط أردني يتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، بالجيش العربي ووصل إلى رتبة مقدم عام 1934، وفي عام 1942 التحق بكتيبة المشاة الثانية (كتيبة الحسين الثانية).

 

وشارك جلالته في حرب عام 1948 بمعركة (غيشر) عند جسر المجامع، قبل أن ينتقل إلى القدس ومنها إلى رام الله، حيث اتخذ موقعا أماميا بين جنود المدفعية وبقي هناك حتى الهدنة الأولى، وشارك قبيل الهدنة الثانية في معارك قرية النبي صموئيل، وجبل الرادار، وبيت سوريك، وبيت إكسا.

 
 


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