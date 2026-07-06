الذكرى الرابعة والخمسون لوفاة الملك طلال بن عبدالله تصادف غدا

وحرص جلالة الملك الراحل، الذي اعتلى العرش في السادس من أيلول عام 1951 بعد استشهاد جلالة الملك عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، على إجراء الإصلاحات التي تعزز دعائم المجتمع القائم على الحقوق والواجبات أمام القانون، ومن أبرزها إصدار الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني عام 1952، واتخاذ الأردن قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا.
والتحق جلالته، الذي كان أول ضابط أردني يتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، بالجيش العربي ووصل إلى رتبة مقدم عام 1934، وفي عام 1942 التحق بكتيبة المشاة الثانية (كتيبة الحسين الثانية).
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