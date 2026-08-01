الذكرى العشرين لرحيل العميد الركن عبدالله البيطار أحد رجالات الجيش العربي

وُلد العميد الركن عبدالله البيطار عام 1924، وتولى خلال خدمته العسكرية عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها قائد سلاح المدفعية العام، كما شغل منصب الملحق العسكري والجوي الأردني في بريطانيا وألمانيا، إضافة إلى توليه مهمة آمر الكلية الحربية.
وكان البيطار من أوائل الحاصلين على وسام الإقدام العسكري الذي منحه جلالة الملك عبدالله الأول بن الحسين، تقديرًا لجهوده العسكرية ومشاركته في الدفاع عن فلسطين عام 1947، حيث كان من الضباط الذين أسهموا في مسيرة الجيش العربي وتاريخ بطولاته.
وتقاعد العميد الركن عبدالله البيطار عام 1962 برتبة عميد من صفوف الجيش العربي/القوات المسلحة الأردنية، بعد سنوات حافلة بالعطاء والخدمة العسكرية، ليبقى اسمه حاضرًا ضمن سجل رجالات الأردن الذين أسهموا في بناء المؤسسة العسكرية وترسيخ مكانتها.
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