الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة

11:24 م

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الوكيل الإخباري- وجه الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الأربعاء، كلمة إلى الشعب السوري بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية ورفع العقوبات عن البلاد. اضافة اعلان





الشرع قال في كلمة متلفزة، "لا أنسى ترحيب الملك عبدالله الثاني الحار وموقف المملكة من القضايا الساخنة".



ورحّب الشرع بقرار "تاريخي شجاع" اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال الشرع، إن "قرار رفع العقوبات (كان) قرارا تاريخيا شجاعا أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة".