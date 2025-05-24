السبت 2025-05-24 11:32 م
 

الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

ا
جانب من الاحتفالات
 
السبت، 24-05-2025 10:43 م

الوكيل الإخباري- تواصلت، اليوم السبت، في الحديقة البيئية بلواء الرصيفة، فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، بحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة وممثلين عن الفاعليات الشعبية والرسمية والهيئات الثقافية في اللواء.

اضافة اعلان


وتنوعت فعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بين المسيرات الشبابية داخل الحديقة، رافعين فيها العلم الأردني عاليا وهاتفين بالولاء للقيادة الهاشمية بفخر وعزة بعيد الاستقلال المجيد، إضافة إلى إقامة عروض مسرحية قصيرة تعبر عن مسيرة العمل والبناء وتضحيات جنودنا البواسل في الجيش العربي الأردني للذود عن ذرى الوطن وتحقيق الاستقلال وحماية الوطن.


وشاركت فرقة الرمثا للفلكلور الأردني في عروض متنوعة من الدبكة والأهازيج التراثية من شمالي المملكة، إلى جانب عروض فلكلورية متنوعة قدمتها فرق شبابية من مدارس اللواء والهيئات الثقافية.
وأقيمت فقرات للمسابقات العائلية حول تاريخ المملكة وأعيادها الوطنية ومسيرة النهضة المجيدة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.


وفي السياق، تواصلت فعاليات البازار الخيري للأسر المنتجة في الرصيفة والتي تلقى دعما كبيرا من بلدية الرصيفة ومجلس الخدمات المشتركة في محافظة الزرقاء لرعايتها في كل المناسبات لتسويق منتجاتها الحرفية التراثية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية كتل نيابية تجدد العهد بيوم الاستقلال بالمضي على درب الإصلاح وبناء الأردن الحديث

ل

أخبار محلية الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي

ل

أخبار محلية المعايطة: الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون

ا

أخبار محلية تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون

ا

أخبار محلية الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

ا

أخبار محلية مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79

ا

أخبار محلية إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال

ا

أخبار محلية تواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال في محافظة جرش



 
 





الأكثر مشاهدة