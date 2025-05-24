الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

وتنوعت فعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بين المسيرات الشبابية داخل الحديقة، رافعين فيها العلم الأردني عاليا وهاتفين بالولاء للقيادة الهاشمية بفخر وعزة بعيد الاستقلال المجيد، إضافة إلى إقامة عروض مسرحية قصيرة تعبر عن مسيرة العمل والبناء وتضحيات جنودنا البواسل في الجيش العربي الأردني للذود عن ذرى الوطن وتحقيق الاستقلال وحماية الوطن.
وشاركت فرقة الرمثا للفلكلور الأردني في عروض متنوعة من الدبكة والأهازيج التراثية من شمالي المملكة، إلى جانب عروض فلكلورية متنوعة قدمتها فرق شبابية من مدارس اللواء والهيئات الثقافية.
وأقيمت فقرات للمسابقات العائلية حول تاريخ المملكة وأعيادها الوطنية ومسيرة النهضة المجيدة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وفي السياق، تواصلت فعاليات البازار الخيري للأسر المنتجة في الرصيفة والتي تلقى دعما كبيرا من بلدية الرصيفة ومجلس الخدمات المشتركة في محافظة الزرقاء لرعايتها في كل المناسبات لتسويق منتجاتها الحرفية التراثية.
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