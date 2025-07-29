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الرقاد يلتقي المتقاعدين العسكريين بجرش

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد اليوم الثلاثاء، نخبة من المتقاعدين العسكريين في محافظة جرش خلال لقاء نظمه "ملتقى المتقاعدين" في نادي المتقاعدين العسكريين بالمحافظة.

وقال الرقاد إن المؤسسة تحمل رسالة وفاء تجاه من خدموا الوطن بشرف وقدموا الغالي والنفيس في سبيل أمنه واستقراره، مشيرا الى أن المؤسسة وجدت من أجلكم وأبوابها ستظل مشرعة أمامكم دائمًا.

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و استعرض الرقاد أبرز برامج ومشاريع المؤسسة، مشددًا على أن التواصل مع المتقاعدين في مواقعهم هو نهج ثابت يعزز الثقة ويُسهم في تطوير الخدمات المقدمة.


من جهته أعرب رئيس الملتقى اللواء المتقاعد حسن القيام، عن اعتزاز متقاعدي جرش بمؤسستهم، مشيرا الى أن زيارة مدير عام المؤسسة تعكس التقدير لجهودهم وعطائهم.


وعبر عدد من الحضور عن تقديرهم لهذه الزيارة وامتنانهم لتفاعل المؤسسة معهم، مؤكدين أن هذا النهج الإنساني والوطني يُعزز روح الانتماء والثقة بين المتقاعد ومؤسسته.

 
 
gnews

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