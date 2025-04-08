الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي

ووفقا لبيان صحفي للوزارة ، أعرب الرواشدة عن شديد الحزن والأسف على وفاة الفنانة الشابة التي أثبتت نشاطا ملحوظا وحضورا مميزا بين بنات وأبناء جيلها في الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسرحية الأردنية وخصوصا في المسلسلات البدوية.
كما أعرب الرواشدة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة ولنقابة الفنانين الأردنيين وأسرة فرقة المسرح الحر، وزميلاتها وزملائها على فقدان فنانة شابة كانت تخط خطواتها نحو مزيد من الابداع والتميز، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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