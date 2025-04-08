الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي

الوكيل الإخباري- نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الثلاثاء، الفنانة الشابة ريناد ثلجي التي وافاها الأجل اليوم عن عمر 36 ربيعا، أثر مرض عضال.

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ووفقا لبيان صحفي للوزارة ، أعرب الرواشدة عن شديد الحزن والأسف على وفاة الفنانة الشابة التي أثبتت نشاطا ملحوظا وحضورا مميزا بين بنات وأبناء جيلها في الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسرحية الأردنية وخصوصا في المسلسلات البدوية.