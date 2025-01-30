الزراعة: إجراءات مشددة بحق الإدارات الحاصلة على تقييم "ضعيف جدًا"

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس عن اتخاذ إجراءات مشددة بحق المديريات التي حصلت على تقييم "ضعيف جدا" في نتائج تقرير المتسوق الخفي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان



وجاءت هذه الإجراءات بناء على تقييم أداء مديريات الزراعة في المحافظات الذي يعتبر معيارا أساسيا لقياس جودة الخدمات.



وأوضح الحنيفات أن الإجراءات ستشمل تحويل المقصرين إلى التقاعد وإصدار تنبيهات رسمية للمديريات التي حصلت على تقييم "ضعيف" لتصويب أوضاعها ورفع مستوى خدماتها بشكل فوري.



وأشار إلى أن المديريات التي حصلت على تقييم "ممتاز" سيتم تكريمها لتحفيزها على الحفاظ على هذا المستوى المتقدم، مبينا ضرورة تعديل النتائج في التقييم القادم للمديريات التي حصلت على تقييم "مناسب" لتحقيق تقييم "ممتاز" بعد تحديد نقاط الضعف ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة.