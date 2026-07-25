الزراعة: ارتفاع 14% في الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من عام 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية الأردنية سجلت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الحيوانية، بما يعكس تنامي قدرة المنتج الزراعي الأردني على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضوره التصديري، رغم التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

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