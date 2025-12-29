الإثنين 2025-12-29 03:29 م

"الزراعة": بدء استقبال طلبات استيراد الدفعة الثانية من زيت الزيتون اليوم

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الإثنين، 29-12-2025 12:36 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الزراعة عن بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون (الدفعة الثانية)، وذلك من قبل الشركات الراغبة و التي تنطبق عليها شروط الاستيراد .اضافة اعلان


وعليه، تدعو الوزارة الشركات المعنية إلى التقدّم بطلباتها اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين الموافق 29/12/2025، وفق الإجراءات والضوابط المحددة وذلك لتوفير منتج زيت الزيتون بالكميات والجودة والسعر المناسب للمستهلك .

 
 


