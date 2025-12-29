"الزراعة": بدء استقبال طلبات استيراد الدفعة الثانية من زيت الزيتون اليوم

وعليه، تدعو الوزارة الشركات المعنية إلى التقدّم بطلباتها اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين الموافق 29/12/2025، وفق الإجراءات والضوابط المحددة وذلك لتوفير منتج زيت الزيتون بالكميات والجودة والسعر المناسب للمستهلك .
