"الزراعة": بدء استقبال طلبات استيراد الدفعة الثانية من زيت الزيتون اليوم

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الزراعة عن بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون (الدفعة الثانية)، وذلك من قبل الشركات الراغبة و التي تنطبق عليها شروط الاستيراد . اضافة اعلان





وعليه، تدعو الوزارة الشركات المعنية إلى التقدّم بطلباتها اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين الموافق 29/12/2025، وفق الإجراءات والضوابط المحددة وذلك لتوفير منتج زيت الزيتون بالكميات والجودة والسعر المناسب للمستهلك .





