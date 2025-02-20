الزراعة تحذر من الصقيع وتوجه لاتخاذ الاحتياطات

ودعت الوزارة المزارعين إلى متابعة نشرات الطقس، وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الزراعة (www.moa.gov.jo) للحصول على مزيد من المعلومات، او للتواصل مع أقسام الإرشاد الزراعي في المحافظات و الألوية.
وطالبت الوزارة مربي الأغنام بتغطية الحظائر والابواب والشبابيك بالبلاستيك للمحافظة على الحرارة المناسبة داخل الحظائر ووضع المواليد في أماكن محكمة الإغلاق لحمايتها من البرد والتيارات الهوائية القويّة، وتجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية.
كما دعت الوزارة إلى إدخال الأبقار إلى الإسطبلات المغلقة والحظائر المظللة في أوقات البرد الشديد والثلوج، وحماية المواليد والعجول الرضيعة من التيارات الهوائية ووضعها في أماكن جافة ونظيفة لذلك".
ونصحت مربي الدواجن بتوفير التدفئة داخل البركسات للحفاظ على الحرارة المناسبة مع توفير التهوية الجيدة وكذلك إجراء الصيانة اللازمة لبركسات الدواجن لتلافي دخول المياه إليها وعدم تعريضها للتيارات الهوائية .
ودعت مربي النحل الى إحكام إغلاق أغطية الخلايا وعدم الكشف عليها في الأجواء الماطرة والرياح الشديدة والصقيع وتدفئة خلايا النحل من خلال تقريبها ووضع بالات القش حولها وتضييق مدخل الخلية و تزويد النحل بالتغذية السكرية وضم الطوائف الضعيفة كذلك القيام بإبعاد خلايا النحل عن مجاري السيول والأودية .
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