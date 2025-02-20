الزراعة تحذر من الصقيع وتوجه لاتخاذ الاحتياطات

الوكيل الإخباري- وجهت وزارة الزراعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع احتمالية حدوث الصقيع وأمطار غزيرة ورياح شديدة خلال الفترة المقبلة، داعية المزارعين الى إغلاق البيوت الزراعية المحمية بإحكام بعد ساعات الظهر للحصول على أكبر كمية من الحرارة وري المحاصيل للتخفيف من الصقيع وإجراء الصيانة اللازمة للأغطية البلاستيكية وتثبيتها لمنع تطايرها .

اضافة اعلان



ودعت الوزارة المزارعين إلى متابعة نشرات الطقس، وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الزراعة (www.moa.gov.jo) للحصول على مزيد من المعلومات، او للتواصل مع أقسام الإرشاد الزراعي في المحافظات و الألوية.



وطالبت الوزارة مربي الأغنام بتغطية الحظائر والابواب والشبابيك بالبلاستيك للمحافظة على الحرارة المناسبة داخل الحظائر ووضع المواليد في أماكن محكمة الإغلاق لحمايتها من البرد والتيارات الهوائية القويّة، وتجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية.



كما دعت الوزارة إلى إدخال الأبقار إلى الإسطبلات المغلقة والحظائر المظللة في أوقات البرد الشديد والثلوج، وحماية المواليد والعجول الرضيعة من التيارات الهوائية ووضعها في أماكن جافة ونظيفة لذلك".



ونصحت مربي الدواجن بتوفير التدفئة داخل البركسات للحفاظ على الحرارة المناسبة مع توفير التهوية الجيدة وكذلك إجراء الصيانة اللازمة لبركسات الدواجن لتلافي دخول المياه إليها وعدم تعريضها للتيارات الهوائية .