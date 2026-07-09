الخميس 2026-07-09 04:56 م

"الزراعة" تطلق مشروع الوظائف الخضراء لتعزيز التحريج وتوفير فرص العمل

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الخميس، 09-07-2026 04:41 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الزراعة، مشروع الوظائف الخضراء، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء الحرجي وتوفير فرص عمل مستدامة.

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وأكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، بحضور ممثلي بنك الإنماء الألماني والشركة المنفذة للمشروع، أن المشروع يستهدف زراعة 300 ألف غرسة حرجية على مدى 4 سنوات، إلى جانب توفير 4300 فرصة عمل مباشرة، منها 30 بالمئة للنساء و6 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا في المجتمعات المحلية.


وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بأعمال التحريج في مواقع لواء الكورة ولواء بني كنانة - منطقتي رحمة واليرموك، إضافة إلى مشتل دير علا ومشتل عقابا، تمهيدا للتوسع في مواقع أخرى ضمن مراحل المشروع.


وأضاف الخريسات أن مشاريع التحريج تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي، من خلال حماية التربة والحد من انجرافها، وزيادة قدرة الأراضي على الاحتفاظ بمياه الأمطار، بما يسهم في تحسين كفاءة الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.

 
 


gnews

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