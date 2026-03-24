"الزراعة" تفعل الخط الساخن للإبلاغ عن التعديات على الحراج

تعبيرية
الثلاثاء، 24-03-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الزراعة تفعيل خط ساخن خاص بقطاع الحراج، في إطار استعداداتها للتعامل مع آثار المنخفض الجوي، وحماية الثروة الحرجية من أي تعديات أو ممارسات سلبية قد تزداد في مثل هذه الظروف الجوية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها خصصت رقم غرفة عمليات الحراج (065341116) لاستقبال البلاغات على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي اعتداءات على الأشجار الحرجية، أو تقطيع غير قانوني، لما لذلك من أثر مباشر على البيئة والتنوع الحيوي.


وأوضحت الوزارة أنها رفعت جاهزية كوادرها في مختلف مديريات الزراعة، خاصة فرق الحراج المنتشرة ميدانيا، لمتابعة أي ملاحظات أو بلاغات، والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية الغابات والحد من المخاطر المحتملة.

 
 


gnews

