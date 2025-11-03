الإثنين 2025-11-03 04:59 م
 

الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا

الوكيل الإخباري-    قال مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة، أسامة قطان، الاثنين، إن الوزارة لا تتدخل في تسعيرة زيت الزيتون، مبينًا أنه سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبًا.اضافة اعلان


وأشار قطان إلى أن نقابة أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون، قبل بدء موسم العصر، حددت تسعيرة واضحة لتنكة زيت الزيتون التي تتراوح من 110 إلى 120 دينارًا.
 
 
