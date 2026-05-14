الزراعة: نصف مليون أضحية بلدية و272 ألفا مستوردة لتغطية الطلب خلال العيد

الوكيل الإخباري- أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة أن الوزارة بدأت مبكرًا الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الطراونة أن عدد الأضاحي المحلية المتوفرة بلغ نحو نصف مليون رأس، بنسبة مساوية للعام الماضي، مبينا أن سعر الأضحية البلدية سيكون قريبا من سعر العام الماضي، أي (5-5.5) دينار للوزن القائم، بِتوقُّع ذبح يومي خلال العيد (100 ألف – 120 ألفا)، وقد تصل إلى 150 ألفا بحدها الأقصى.

وأشار إلى أنه تم استيراد 250 ألف رأس من المناشئ المعتمدة وهي 21 منشأ منها رومانيا وأوكرانيا وغيرها، كما تم استيراد 22 ألف رأس عجل من البرازيل وكولومبيا ورومانيا وأستراليا، بهدف زيادة المعروض في الأسواق، ومنع حدوث أي نقص في اللحوم، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتغطية الطلب المتزايد على اللحوم والأضاحي.