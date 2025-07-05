الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد

وقال الخطيب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المركز يمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية المقدمة لأطفال التوحد وأسرهم، حيث يقدم حزمة متكاملة من الخدمات بدءاً من التشخيص المبكر وحتى مرحلة التهيئة للدمج المدرسي".
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