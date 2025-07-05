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الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد

الزرقاء
الزرقاء
 
السبت، 05-07-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الزرقاء سعد الخطيب عن اكتمال الترتيبات النهائية وقرب العمل في "المركز الوطني للتوحد في الزرقاء"، وهو أول مركز حكومي متخصص في تقديم خدمات متكاملة لأطفال اضطراب طيف التوحد، مبينا أن إنشاء المركز يأتي استجابة للاحتياجات الملحة في هذا المجال، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد لتصل إلى حالة واحدة بين كل 127 فرداً.

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وقال الخطيب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المركز يمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية المقدمة لأطفال التوحد وأسرهم، حيث يقدم حزمة متكاملة من الخدمات بدءاً من التشخيص المبكر وحتى مرحلة التهيئة للدمج المدرسي".

 
 
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