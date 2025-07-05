الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد

الوكيل الإخباري- أعلن مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الزرقاء سعد الخطيب عن اكتمال الترتيبات النهائية وقرب العمل في "المركز الوطني للتوحد في الزرقاء"، وهو أول مركز حكومي متخصص في تقديم خدمات متكاملة لأطفال اضطراب طيف التوحد، مبينا أن إنشاء المركز يأتي استجابة للاحتياجات الملحة في هذا المجال، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد لتصل إلى حالة واحدة بين كل 127 فرداً.

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