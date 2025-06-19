الزرقاء تحتفي بتخريج كوكبة من حفظة القرآن

وبلغ عدد الطلبة الخريجين في هذه المرحلة 183 طالبا، تتراوح أعمارهم بين 8 و25 عاما، من بينهم 15 طالبا من ذوي البصيرة (المكفوفين)، وقد حصل 49 طالبا على أحد المستويين الأول أو الثاني في التلاوة والتجويد، فيما نال 15 طالبا شرف ختم كتاب الله الكريم كاملا عن ظهر قلب، بعد تسعة أشهر من الدراسة والمثابرة، شملت حفظ ستة أجزاء مقررة في هذه المرحلة.
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