الزرقاء تحتفي بتخريج كوكبة من حفظة القرآن

الوكيل الإخباري- احتفل المركز الثقافي الإسلامي التابع لجامع العرب الكبير، مساء أمس، بتخريج كوكبة جديدة من حفظة القرآن الكريم ضمن مبادرة "خمسين حافظا" الدائمة - المرحلة التاسعة، بالإضافة إلى تخريج الطلبة الحاصلين على مستويات متقدمة في التلاوة والتجويد، وذلك برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وإمام الجامع الشيخ أحمد الزعبي .

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