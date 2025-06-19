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الزرقاء تحتفي بتخريج كوكبة من حفظة القرآن

الزرقاء تحتفي بتخريج كوكبة من حفظة القرآن
الزرقاء تحتفي بتخريج كوكبة من حفظة القرآن
 
الخميس، 19-06-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-    احتفل المركز الثقافي الإسلامي التابع لجامع العرب الكبير، مساء أمس، بتخريج كوكبة جديدة من حفظة القرآن الكريم ضمن مبادرة "خمسين حافظا" الدائمة - المرحلة التاسعة، بالإضافة إلى تخريج الطلبة الحاصلين على مستويات متقدمة في التلاوة والتجويد، وذلك برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وإمام الجامع الشيخ أحمد الزعبي .

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وبلغ عدد الطلبة الخريجين في هذه المرحلة 183 طالبا، تتراوح أعمارهم بين 8 و25 عاما، من بينهم 15 طالبا من ذوي البصيرة (المكفوفين)، وقد حصل 49 طالبا على أحد المستويين الأول أو الثاني في التلاوة والتجويد، فيما نال 15 طالبا شرف ختم كتاب الله الكريم كاملا عن ظهر قلب، بعد تسعة أشهر من الدراسة والمثابرة، شملت حفظ ستة أجزاء مقررة في هذه المرحلة.

 
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